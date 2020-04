Nicchi: "Ripartire senza il Var? Chi se ne frega. Se c'è bene, altrimenti avanti uguale"

Marcello Nicchi, presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, ha parlato della possibilità di riniziare la Serie A senza il Var. "Non me ne frega niente, e lo dico in franchezza. Se ci sarà sarà ancora più bello, perché anche in tempo di guerra non si buttano via le conquiste. Ma se non ci sarà è perché non avremo ambienti in cui si possa operare. Quando dicevamo della sala VAR a Coverciano è per questo, sarebbe tutto diverso se operassero tutti da lì. Ma oggi si lavora in stanzine piccole, e anche lì serve sicurezza, perché ci sono anche gli operatori. Dobbiamo tutti fare dei sacrifici: pure se il calcio ripartisse senza VAR, non ce ne preoccuperemmo. Se c'è bene, sennò si va avanti lo stesso".