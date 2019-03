Nicola: "La Juve ha dimostrato di non essere una squadra qualunque"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Davide Nicola, tecnico dell'Udinese, che nel prossimo turno di campionato affronterà il Napoli, parla così dell'ultimo ko contro la Juventus: "La Juventus ha dimostrato di non essere una squadra qualunque, anche in Champions. I primi tre gol subiti sono nati da situazioni di poca attenzione, è mancata la sintonia e l'aggressività, fermo restando che avevamo la Juve davanti e fermo restando la nostra voglia di fare una partita di livello. Ora c'è il Napoli e proveremo a fare bene, sappiamo che domani sarà difficile, come lo sapevamo prima della Juventus".