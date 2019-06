Nicolas Pepe attende segnali da Parigi. Ma l'Inter resta in corsa

L'Inter resta in corsa, ma Nicolas Pepé continua a strizzare l'occhio al Paris Saint-Germain. Come riporta oggi L'Equipe, infatti, l'esterno d'attacco del Lille attenderebbe infatti solo un segnale da parte del nuovo direttore sportivo Leonardo per volare nella capitale transalpina. Prima però l'ex nerazzurro deve risolvere la questione Neymar in uscita, col club di Suning che resta quindi alla finestra.