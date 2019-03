© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Hector Herrera ha già scelto la sua prossima squadra. E non sarà l'inter, come alcune fonti del club italiano hanno spiegato a O Jogo. C'è la convinzione che il messicano abbia già scelto l'Atletico Madrid, con cui probabilmente firmerà per le prossime cinque stagioni. L'ultima battaglia era fra i Colchoneros e l'Inter, appunto, dopo che anche Roma e Milan avevano mostrato molto più che interesse. Così Herrera, disponibile a parametro zero dal prossimo primo luglio, giocherà nella Liga.