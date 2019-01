© foto di imago sportfotodienst

Qualche settimana fa il rinnovo di Anthony Martial sembrava davvero impossibile, una circostanza che sembra essere cambiata nelle ultime ore: niente Juventus e Inter per l'attaccante francese, che avrebbe trovato in extremis l'accordo con il Manchester United per un rinnovo di cinque anni stando a quanto riferisce Sky. Martial, col suo contratto in scadenza a giugno 2019, era una delle occasioni più ghiotte dell'intero mercato europeo, al pari di Ramsey, finito poi alla Juventus.