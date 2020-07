Niente Pallone d'Oro 2020, le reazioni. Vaciago (Tuttosport): "Non assegnarlo è una fesseria"

Clamorosa decisione da parte di France Football. Non sarà assegnato il Pallone d'Oro 2020 . Una lunga serie di motivazioni elencata dal prestigioso media transalpino, la prima volta nella storia dal 1956. Da subito fioccano le reazioni sui social network e non mancano le polemiche. Tra i pareri arrivati su Twitter anche quello del collega Guido Vaciago di Tuttosport. "Non assegnare il Pallone d'Oro è una fesseria. In Francia non hanno finito la stagione? Nel resto del mondo sì. E ci sarà una Champions con un format da Mondiale. Boh?".