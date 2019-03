© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Manchester City prepara cento milioni per Milan Skriniar dell'Inter. Il Mirror lancia la notizia dell'interessamento di Pep Guardiola per il giocatore slovacco ma la sensazione è che il giocatore dovrebbe rinnovare coi nerazzurri. In coda anche Real Madrid e Barcellona ma per l'Inter è incedibile e nei piani futuri c'è anche quello di dargli la fascia di capitano.