Nodo 30 giugno: oggi videconferenza FIFA con rappresentanti di Leghe, club e calciatori

Appuntamento caldo a Ginevra, sede della FIFA, per discutere alcuni temi decisivi in vista della ripresa del calcio giocato. Sul tavolo, nello specifico, vi sono tutte le questioni legate al superamento del 30 giugno come data termine della stagione, a partire dai contratti e dai prestiti. Secondo quanto riferito da Tuttosport, la FIFA, che ricordiamo sta lavorando a delle FAQ a tal proposito, nella giornata di oggi incontrerà in videoconferenza i rappresentanti delle Leghe, dei club e dei giocatori. La speranza di questi ultimi è di ottenere delucidazioni ma in molti casi, a partire dal mercato interno, servirà comunque discuterne a livello di tavoli nazionali, perché la FIFA può dare raccomandazioni ma non intervenire direttamente negli ambiti di competenza delle rispettive federazioni.