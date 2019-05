Noia e fischi a San Siro: Milan-Frosinone 0-0 al 45', rossoneri in difficoltà

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Poche emozioni a San Siro nei primi 45'. Il Milan fa la partita ma sbatte sul muro eretto dal Frosinone e non riesce a sbloccare il punteggio: nessun vero pericolo corso dai ciociari, che stanno giocando in modo accorto.

Ospiti ordinati e compatti - La formazione ospite approccia benissimo il match, creando problemi al Milan soprattutto col movimento di Paganini tra le linee. I rossoneri non riescono a muovere palla velocemente e a innescare Piatek; il gioco, come sempre, passa dai piedi di Suso, che è ben marcato dalla coppia Brighenti-Beghetto. La prima occasione capita sui piedi di Borini, ma la sua conclusione è ribattuta da un difensore davanti a Bardi. L'esterno italiano si ripete poco dopo, quando non arriva di un soffio su un pallone velenoso crossato dallo spagnolo dalla destra.

Bakayoko vicino al gol - È il momento migliore per la squadra di Gattuso, che sfiora l'1-0 alla mezzora: cross di Calhanoglu dal fondo, la difesa respinge sui piedi di Bakayoko, che al volo, da fuori area, sfiora il palo destro. Ritmi bassi, spazi intasati, poche idee: il Diavolo non riesce a sbloccare ed esce tra i fischi del pubblico, davanti a Scaroni, Singer, Gazidis, Leonardo e Maldini, tutti presenti in tribuna. Nella ripresa servirà un'altra intensità.