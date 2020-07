Non solo Firpo: anche l'ex Rafinha sul tavolo dell'Inter. Il Barça pressa per Lautaro

Il Barcellona non molla per Lautaro Martinez. La società catalana sta continuando a studiare il piano per arrivare alla punta di casa Inter. Secondo quel che arriva dalla Catalogna, ci sarebbe fiducia sul fatto che il Toro non rinnoverà coi nerazzurri perché vuole sposare la causa Blaugrana a ogni costo. Difficile che l'Inter, però, abbassi la sua maxi valutazione a tre cifre, ma il Barça non molla. Il capitolo contropartite è di quelli più delicati ma la quadra potrebbe essere raggiunta inserendo, oltre a Junior Firpo, esterno mancino gradito ad Antonio Conte, anche Rafinha. E' reduce dal prestito al Celta Vigo e ha lasciato un buon ricordo nei tifosi nerazzurri, dopo i sei mesi fatti a Milano. Ara spiega che sarebbero loro due le contropartite più probabili per la chiusura possibile dell'affare.