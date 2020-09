Non solo Koulibaly e Milik. Tutti i giocatori in uscita dal Napoli: tesoretto da 100 milioni di euro

Il quotidiano 'Il Mattino' oggi in edicola fa il punto sui giocatori in uscita dal Napoli e parla di tesoretto da circa 100 milioni di euro, senza tener conto di Kalidou Koulibaly e Arek Milik. De Laurentiis nel corso del ritiro a Castel di Sangro ha parlato di 14 giocatori in uscita e, finora, è andato via sono Allan. Chi sono gli altri? Luperto non rientra nei piani di Gattuso e ha la valigia pronta. In uscita anche Ghoulam, ma per la sua cessione - si legge - pesa un ingaggio molto importante da 3.3 milioni di euro per altri due anni. Gaetano tornerà in prestito alla Cremonese e in uscita - con la giusta offerta - c'è anche Diego Demme. Sul mercato Adam Ounas: lo vuole il Cagliari, ma la richiesta di 15 milioni di euro ha un po' spaventato il club sardo. Younes ne vale 10, mentre per Ciciretti la richiesta di Giuntoli è 2 milioni di euro. In uscita anche Tutino, Llorente e Petagna, che come Inglese nel recente passato potrebbe non vestire mai la maglia azzurra.