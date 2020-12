Non solo la Roma, anche Juventus e Brugge sul giovane talento Reynolds

Non c'è solo la Roma su Bryan Reynolds, esterno statunitense classe 2001 di proprietà dei Dallas FC. Secondo quanto riportato da Sky anche la Juventus si sta muovendo per il giovane talento. Nei prossimi giorni potrebbe andare in scena un primo colloquio con gli agenti del giocatore ma non avendo slot da extracomunitari liberi, i bianconeri potrebbero prendere il ragazzo in sinergia con il Cagliari. La concorrenza, anche all'estero non manca: il Brugge ha già presentato un'offerta per il giocatore. Lo riporta Sky.