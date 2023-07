tmw Roma, fumata bianca per la cessione di Reynolds al Westerlo: tutti i dettagli

Ci siamo, Bryan Reynolds è pronto a salutare definitivamente la Roma, questa volta a titolo definitivo. Per lo statunitense, secondo quanto raccolto da TMW, è attesa questa sera la definitiva fumata bianca per il ritorno in Belgio, al Westerlo, dopo una trattativa durata diverse settimane.

Le cifre e i dettagli

La Roma dalla sua cessione incasserà una cifra di 3,5 milioni di euro, col gm Tiago Pinto che però si è tenuto in mano il 25% sulla futura eventuale rivendita del giocatore. Reynolds dopo le visite mediche firmerà un contratto quadriennale col club belga.