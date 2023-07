ufficiale Roma, ceduto Reynolds. L'esterno americano va in Belgio al Westerlo

Ennesima cessione portata a termine dalla Roma in questa sessione estiva di mercato, per sfoltire la rosa a disposizione di Mourinho ma anche per ottenere liquidità da reinvestire sul mercato. Il club giallorosso ha infatti annunciato la cessione di Bryan Reynolds al Westerlo. Per l'esterno americano si tratta di un'operazione a titolo definitivo.

Il comunicato ufficiale

Di seguito il comunicato pubblicato sul sito ufficiale della Roma, in merito a questa operazione in uscita: "L’AS Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo Bryan Reynolds al Westerlo. Arrivato in giallorosso nella sessione di mercato invernale del 2021, l’esterno destro statunitense ha collezionato 8 presenze con la Roma. Dal gennaio 2022 milita nella massima divisione belga: prima al Kortrijk e nell’ultima stagione proprio al Westerlo. Il Club augura a Bryan il meglio per il prosieguo della sua carriera".

Questo, invece, l'annuncio del club belga sui propri canali social.