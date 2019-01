© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo Milan: secondo il Telegraaf, anche l'Inter si sarebbe fatta sotto per Steven Bergwijn, talentuoso esterno del PSV Eindhoven, sfidato anche in Champions League. Emissari del club nerazzurro saranno in Olanda per avviare una trattativa per l'esterno d'attacco mancino classe '97 sul quale c'è anche il Manchester United, valutato dal PSV Eindhoven almeno 20 milioni di euro.