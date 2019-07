Non solo Milan, tutti pazzi per Dani Olmo. United pronto ad offrire 40 mln

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riferisce il quotidiano croato Sportske Novosti, ci sono diversi club che hanno messo nel mirino Dani Olmo, attaccante esterno della Dinamo Zagabria che si è messo in mostra nella Spagna Under 21 che ha appena vinto l'Europeo. Su di lui ci sono per esempio Chelsea, Liverpool, Arsenal, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Inter, Milan, PSG e soprattutto il Manchester United che sarebbe pronto ad offrire 40 milioni di euro.