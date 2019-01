© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non solo Real Madrid. Nell'ampio punto di Tuttosport, su Paulo Dybala viene citato anche l'interesse dell'Atletico Madrid. Già lo scorso marzo, praticamente un anno fa, Diego Pablo Simeone cercò un abboccamento per provare ad arrivare al ragazzo. Una cena 'sospetta', un interesse mai placato, con il presidente che proprio a Tuttosport ebbe modo di dire "non pensiamo a lui in questo momento ma Dybala mi piace molto". Parola di Enrique Cerezo.