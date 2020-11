Non tutti sono Hakimi. Reinier non gioca, il Real vuole interrompere il prestito al Dortmund

vedi letture

Non tutti i prestiti sono come quelli di Achraf Hakimi. Prima di venderlo all’Inter per 40 milioni più 5 di bonus, il Real Madrid lo aveva prestato al Borussia Dortmund per un biennio in cui aveva messo insieme 73 presenze e 12 gol. Un prestito fruttuoso sotto ogni punto di vista, tanto dal punto di vista tecnico che economico.

In casa Real Madrid però oggi c’è un filo di rabbia per la gestione che il Dortmund sta portando avanti con Reinier Jesus, secondo i colleghi di As. Il centrocampista infatti ha messo insieme 7 presenze, ma nessuna di queste da titolare e per un totale di soli 106 minuti effettivi. Poco, troppo poco, per quelli che erano i pensieri dei Blancos in estate. E proprio per questo, se la situazione non dovesse migliorare, a gennaio il Real Madrid potrebbe decidere di interrompere il prestito.