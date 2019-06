Nuova Champions - Bielorussia, c'è solo il BATE. Si vive di biglietteria

© foto di Federico Gaetano

Il campionato bielorusso è fra i più squilibrati al mondo. Vince la stessa da 13 anni e la mancanza di diritti TV aumenta il valore delle entrate derivanti le partecipazioni alle coppe europee. E il solo ingresso in un anno in Champions può cambiarti la vita, e il caso del BATE Borisov è emblematico. Tuttavia, nonostante la disparità, anche il Paese ex sovietico è scettico sulla riforma delle coppe europee:

FORMAT: 16 partecipanti per 30 partite.

RICAVI: in Bielorussia non ci sono ricavi da diritti TV. Le entrate per i club sono derivanti la cessione giocatori, i premi UEFA, la biglietteria.

SODDISFAZIONE: in casa BATE precisano che: "È fuorviante dire che vinciamo facilmente i campionati. Abbiamo avuto e abbiamo tutt'ora avversari di tutto rispetto e proprietari di club ambiziosi e pronti a investire per contrastarci. Non pensiamo che i ricavi della UEFA dalle nostre partecipazioni alle coppe creino un circolo vizioso, il punto principale è che gestiamo bene le nostre risorse. Anche approdare in un altro campionato non è concepibile: la UEFA non lo concederebbe e in ogni casi ci sono stati dei tentativi falliti come un torneo scandinavo, dei balcani o dell'est Europa".

POSIZIONE SULLA RIFORMA CHAMPIONS: risponde il direttore generale del BATE Borisov, Mikhail Dzemiantsevich: "In questo momento è difficile avere un'idea. I campionati domestici sono fondamentali in ogni Paese. Ovviamente, qualche modifica ci sarà ma non possiamo immaginarci che il calcio europeo possa far sparire i campionati nazionali".

Ultimi dieci anni

2010 - BATE

2011 - BATE

2012 - BATE

2013 - BATE

2014 - BATE

2015 - BATE

2016 - BATE

2017 - BATE

2018 - BATE

2019 - BATE

Record vittorie consecutive: 13

BATE (2006-2018)