Nuovi positivi e responsabilità civili: Gravina contatta un broker per valutare assicurazioni

Tra i nodi da sciogliere in vista della possibile ripartenza del calcio italiano, spiega Il Corriere dello Sport oggi in edicola, c'è anche quello delle responsabilità civili e patrimoniali in caso di nuova positività. E' scattato l'allarme tra i club e medici sociali, visto che sarebbe a carico di presidente e amministratore delegato. Per una risoluzione, il Presidente Gabriele Gravina ha contattato un broker per informarsi un valore di un'assicurazione che copra la responsabilità dei medici qualora a causa del Coronavirus un calciatore vada incontro a danni permanenti.