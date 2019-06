Nuovo calendario UEFA dal 2024, la Premier dice no: il comunicato

No compatto della Premier League alla Super-Champions dalla stagione 2024/25 e a nuove date per il calendario UEFA. Con un comunicato, i club della prima divisione inglese hanno fatto sapere di essere assolutamente contrari al cambio sostanziale di calendario su cui stanno lavorando il presidente dell'UEFA Ceferin e il presidente dell'ECA Agnelli.

Un comunicato importante che arriva alla vigilia del summit di Malta in cui - fa sapere la Premier League - verrà ribadita questa posizione.

The Premier League and our clubs today unanimously reaffirmed our strong opposition to the proposed reform of UEFA club competitions from 2024, which would alter the structure, calendar and competitiveness of league football

Full statement: https://t.co/R01iTsD053 pic.twitter.com/GHsBSNxREU

