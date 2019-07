Nuovo corso Hellas: Cornelius e Reca dall'Atalanta. Idea Luca Rigoni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Inizia in giornata odierna la nuova era dell'Hellas Verona targato Ivan Juric. Una squadra certamente da cambiare sul campo e col mercato: preso in difesa Amir Rrahmani, il ds D'Amico è al lavoro per il rinnovo di Mattia Zaccagni e che sul mercato è pronto ad accelerare per il mediano Luca Rigoni. Davanti Andreas Cornelius dell'Atalanta è il nome più caldo, spiega Tuttosport, poi altri giocatori dalla Dea: dall'esterno Arkadiusz Reca al mediano Luca Valzania fino al giovane portiere Boris Radunovic.