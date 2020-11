Nuovo Dpcm, Conte illustra le misure della nuova stretta a Camera e Senato

Il Premier Giuseppe Conte illustrerà adesso a Montecitorio e alle 17 in Senato il nuovo DPCM. Dovrebbe essere varato domani per valere fino al 4 dicembre. Le tematiche principali, rilevate da Repubblica: coprifuoco alle 21, chiusura dei centri commerciali nel fine settimana, stretta nella circolazione fra le Regioni, scuole in didattica a distanza fin dalla seconda media, musei chiusi. Sono alcune delle proposte per le Regioni con un alto indice di contagio su cui questa mattina è ripreso il ragionamento nella nuova riunione fra governo, Regioni, Province e Comuni in vista della nuova stretta anti-Covid.