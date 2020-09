Nuovo numero e futuro ancora a Lione per Depay? Ha preso la numero 10

In campo stasera alle 21:00 contro il Nimes, Memphis Depay ha cambiato numero con l'Olympique Lione. L'olandese, in odor di addio, ha scelto la numero 10. Un segnale che potrebbe cambiare le carte in tavola. Col Barcellona si è bloccato tutto, perché i catalani sono fermi sugli addii necessari prima di poter investire. Depay è un nome del quale stanno ancora discutendo Milan e OL, probabilmente all'interno delle chiacchierate per Lucas Paquetà. Ma il 10 potrebbe essere un segnale. Numero nuovo. Storia vecchia?