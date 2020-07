Nuovo Varane o meglio Pavard? Dall'Amiens arriva il nuovo acquisto Juve, Felix Nzouango

All'Amiens è considerato il nuovo Raphael Varane perché gioca da centrale difensivo, mentre nella nazionale Under16 viene sfruttato solitamente come laterale destro, più vicino al campione del mondo Benjamin Pavard. Quel che è certo è che Felix Nzouango, padre camerunense e madre francese, nella prossima stagione sarà a disposizione della Primavera della Juventus, per quello che può essere considerato un acquisto soprattutto in prospettiva.

CONTRATTO DA TRE ANNI - La Juventus ha sfruttato il fatto che Nzouango non avesse ancora un contratto da professionista, quindi dovrebbe solo una cifra per la formazione. Comunque un esborso non basso, perché l'ammontare del trasferimento dovrebbe essere da circa 3 milioni di euro, probabilmente perché è stato cercato un accordo per evitare problemi con l'Amiens.

BRAVO IN FASE DIFENSIVA - Nzouango è molto rapido, dinoccolato, ma può utilizzare la sua velocità per recuperi. È però cresciuto dieci centimetri nell'ultimo anno, arrivando a sfiorare il metro e novanta. Quindi è da capire quale potrà essere, in un futuro, il ruolo migliore per il prossimo step della sua carriera. Nzouango ha già giocato anche con l'Under17 transalpina.