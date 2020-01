Obiang perfetto in mezzo al campo, Romagna ingenuo. I voti di TMW

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Consigli 6 - Non corre particolari rischi nonostante l'inferiorità numerica per quasi tutto il corso della gara.

Toljan 6 - Gara di sofferenza, ma fa buona guardia soprattutto su Gabbiadini.

Romagna 6,5 - Dopo il rosso a Peluso, prende in mano la difesa del Sassuolo ed alza un muro impenetrabile

Peluso 5 - Il tocco su Gabbiadini forse è un po' ingenuo, ma il rosso è una punizione decisamente eccessiva per il difensore del Sassuolo.

Kyriakopoulos 6,5 - Benissimo in entrambe le fasi. Chiude ogni spazio sulla fascia, e cerca anche di ripartire palla al piede.

Locatelli 6,5 - Testa sempre alta, dà il via alla manovra neroverde. Qualche errore di troppo, altrimenti sarebbe stata una gara perfetta.

Obiang 7,5 - Gioca contro la sua ex squadra e disputa forse la sua miglior partita stagione. Recupera un'infinità di palloni, in pieno recupero anticipa Quagliarella in area con una scivolata tanto bella quanto pericolosa.

Berardi 6,5 - Gara di sacrificio per l'esterno offensivo del Sassuolo: con la squadra in 10 pensa quasi esclusivamente a raddoppiare sul portatore di palla e lo fa per tutta la gara. (Dall'89' Djuricic S.V)

Traorè 6 - Vince il ballottaggio con Djuricic, ma è costretto ad uscire alla mezz'ora dopo il rosso a Peluso.(Dal 29' Rogerio 6 - Entra bene in partita, aiuta la difesa a mantenere inviolata la porta di Consigli)

Boga 6,5 - Solita spina nel fianco per i difensori avversari. Fa male alla retroguardia blucerchiata con i suoi strappi, il più pericoloso dei suoi. Il palo gli strozza in gola la gioia del gol

Caputo 6 - Gioca in contropiede, corre e attacca lo spazio. Esce stremato nel finale. (Dall'85 Muldur S.V)