Obiang risponde a Criscito: Genoa e Sassuolo vanno a riposo sull'1-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'esordio di Davide Nicola sulla panchina del Genoa da una parte, la voglia di trovare certezze e continuità del Sassuolo dall'altra. Rossoblù e neroverdi, in questo primo tempo della sfida valida per il 18° turno di Serie A, non hanno certo disatteso le aspettative: 1-1 il risultato dopo 45 minuti, con reti di Criscito su rigore e dell'ex Sampdoria Obiang su azione.

La sblocca Criscito - Pronti-via ed è il Sassuolo a costruire il primo pericolo. Colpo di testa da posizione ravvicinata di Traorè e grande intervento di Perin al 6'. Boga ha il piede caldo e inizia subito a creare qualche grattacapo nella metà campo avversaria, anche se il Genoa si difende con attenzione senza concedere spazi. È proprio un lampo della squadra di casa, così, a rompere improvvisamente l'equilibrio del match: presunto fallo di Obiang in area su Sanabria, il signor Irrati assegna il rigore e Criscito dal dischetto non sbaglia firmando l'1-0 al 29'.

Obiang si "riscatta" - Il gol subito non scompone il Sassuolo, che anzi continua a comandare il gioco e trova subito il pari con una bellissima manovra corale. Lunga serie di passaggi in area avversaria, Locatelli spalle alla porta serve intelligentemente Obiang che calcia dal limite e non sbaglia, complice anche una deviazione di Ankersen che mette fuori causa Perin. Pareggio al 33' e tutto da rifare dunque per i rossoblù. L'entusiasmo e la foga agonistica prendono il sopravvento e allora stavolta è Sturaro a strozzare l'urlo in gola ai compagni al termine di un contropiede apparentemente letale: puntuale la conclusione a rimorchio dell'ex Juve al 36', come però la doppia risposta miracolosa di Consigli.

Il primo tempo si chiude, dunque, così: col giusto risultato di 1-1, con Sassuolo superiore in quanto a livello di gioco espresso e un Genoa comunque di nuovo col fuoco negli occhi alla ricerca di punti preziosi. In attesa di una ripresa che si preannuncia sicuramente avvincente...