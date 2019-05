© foto di www.imagephotoagency.it

Roma, Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. L'addio di Max Allegri alla Juventus scatena la fantasia dei club che cercano un allenatore per la prossima stagione. Intanto il mister campione d'Italia per la quinta volta di fila, dopo il pari per 1-1 contro l'Atalanta e la festa Scudetto allo Stadium, ha tenuto a precisare la sua intenzione per il futuro: "Mi fermo un anno solo se sarò obbligato. Se non dovesse esserci la situazione giusta, rimarrò fermo".

Ora il mare, poi sarà il tempo di valutare quale sarà la soluzione migliore. Ancora in Italia oppure all'estero, altrimenti dovrà stare a guardare per una stagione gli altri in lizza per i principali obiettivi. Sarebbe la scelta migliore, probabilmente, se realmente non dovessero bussare alla sua porta con progetti ambiziosi e di primissimo piano. Tendenti alla conquista della Champions League, quella fuggita dalle mani del tecnico della Juventus ben due volte all'ultimo atto. Magari, al terzo tentativo, il finale potrebbe avere un esito diverso.