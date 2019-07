Il Napoli è una delle squadre interessate a Nicolas Pepe. esterno del Lille che piace però a mezza Europa. Secondo le ultime indiscrezioni del Sunday Times, in questo momento il Manchester United sarebbe in pole per l'acquisto dell'ivoriano e negli ultimi giorni la trattativa sarebbe andata avanti con la squadra francese che chiede 70 milioni di sterline per la cessione di Pepe, cifra che i Red Devils non avrebbero problemi a pagare.