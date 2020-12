Ogbonna: "La Juve si esalta nelle difficoltà. Tornare in Italia? Vedremo, sono felice al West Ham"

Angelo Ogbonna, difensore del West Ham, ha parlato a Sky Sport dopo aver toccato quota 150 partite in Premier League: "Scegliere la Premier è stato un passaggio fondamentale. Avevamo l'opzione di andare all'estero e abbniamo pensato che la Premier fosse lo scenario più importante. Il primo anno fu importante per me perché arrivammo vicini alla Champions League. Poi sono andato all'Europeo con la Nazionale. Gli anni successivi non sonostati molto positivi ma questo sarà un anno di riscatto, col nuovo allenatore siamo più equilibrati".

Chi vincerà la Serie A?

"E' un campionato molto equilibrato ed è bello vedere concorrenza in un campionato come quello italiano. Il Milan è tornato ai suoi livelli. La Juve passa un periodo di difficoltà ma è proprio in questi momenti che si rafforza. Conte? Difficilmente perderà terreno".

Nel tuo futuro vedi un ritorno in Serie A?

"Nel mio futuro vedo ancora l'Inghilterra. Poi nel calcio non si sa mai. Quello che importa è oggi, dove sto bene e la mia famiglia è felice. Poi si vedrà".