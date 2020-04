Ola Aina, tentazione Premier. Il Torino alle prese con gli assalti di Everton e West Ham

La tentazione è forte, ora che il suo nome è finito in cima alle liste dei desideri di un po' di club inglesi. Due sono già usciti allo scoperto: l'Everton e il West Ham - sottolinea La Gazzetta dello Sport - hanno bussato alla porta del Torino per l'esterno nigeriano Ola Aina. Ma non solo, c’è anche una certa dose di nostalgia che circonda quella possibilità che, di colpo, ha fatto capolinea dall’Inghilterra. Aina è nato a Southpark, un sobborgo di Londra, e adesso che sia l’Everton che il West Ham si sono fatti avanti, interessati a un trasferimento in vista della prossima riapertura del mercato, in lui si sta riaccendendo il desiderio di riavvicinarsi alla famiglia.