ufficiale Nottingham Forest, acquistato Ola Aina. L'ex terzino del Torino era svincolato

Nome nuovo in casa Nottingham Forest. Il club inglese ha infatti ufficializzato l'ingaggio di Ola Aina, rimasto svincolato dopo l'esperienza con la maglia del Torino. In granata ha vissuto le ultime due stagioni, collezionando nel complesso 44 presenze tra Serie A e Coppa Italia (impreziosite da 1 gol e 1 assist).

Ritorno in Inghilterra

Ola Aina torna dunque a giocare nel paese in cui si è formato calcisticamente. La sua carriera è infatti iniziata nelle giovanili del Chelsea, club con cui ha assaggiato per la prima volta il calcio dei grandi. In seguito ci sono state le esperienze con Hull City e Fulham, intervallate dalla prima parentesi nelle file del Torino.