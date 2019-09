Robin Olsen, neo portiere del Cagliari, si è presentato oggi in conferenza stampa tornando anche sull'esperienza alla Roma appena conclusa: "Quando ho saputo che il Cagliari era interessato a me sono stato felice, conoscevo la realtà e il blasone di questa squadra. Con la Roma ho giocato qui ed è stata una gara difficile, quindi non ci ho pensato molto. Cosa non è andato per il verso giusto a Roma? Non lo so, ma ora Cagliari è la migliore opzione per me. Ho un anno di esperienza in più nel calcio italiano, cosa che mi fa sentire più forte".

