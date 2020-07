Oltre alla classifica: il vero miracolo di Maurizio Sarri è l'aver reso Dybala e CR7 una coppia

Le quattro vittorie consecutive in campionato post lockdown, spiega il Corriere della Sera, hanno cancellato molte delle perplessità sulla Juventus e su Maurizio Sarri. Col giudizio sospeso sul gioco, scrive il quotidiano, il vero miracolo di Sarri è stato quello di convincere Dybala e Ronaldo a diventare una coppia, esercizio che anche ad Allegri non era riuscito. Prima del virus avevano segnato solo un gol giocando insieme, oggi nel post lockdown sono già a 8 gol su 13 di squadra. Al di là dei numeri, i due si cercano, si aiutano e spesso si trovano. Una bella notizia per Sarri in ottica Scudetto, ma anche e soprattutto in vista della ripresa della Champions ad agosto.