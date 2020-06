Operazione riscatto - Biraghi, destini incrociati con Dalbert? Per l’Inter è una pedina preziosa

Operazione riscatto: in attesa di sapere come la FIGC risolverà la questione degli accordi in scadenza al 30 giugno, TMW analizza, squadra per squadra, tutti i prestiti con diritto di riscatto della A

Se ne parlerà fra due mesi: di Cristiano Biraghi ha parlato pochi giorni fa il suo agente, fotografando le incognite che circondano il laterale oggi all’Inter e come lui tutti i giocatori che stiamo analizzando in questi approfondimenti. Stagione ondivaga, per il laterale di proprietà della Fiorentina: nonostante la concorrenza di Asamoah, è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante, almeno fino all’arrivo di Young, che si è preso un bel posto al sole. Sul futuro, al netto dei ragionamenti che si faranno tra qualche tempo, diverse variabili: anzitutto, al netto del costo (probabilmente alto vista la crisi post-Covid) con la Fiorentina c’è da discutere del prestito di Dalbert e non è detto che i due trasferimenti temporanei non possano essere prolungati. Inoltre, Biraghi rappresenta una pedina preziosa per l’Inter in chiave europea, perché cresciuto nel vivaio nerazzurro.

Età: 27 anni

Posizione: terzino sinistro

All’Inter da: agosto 2019

In prestito da: Fiorentina

Riscatto fissato a: 12 milioni

Quanto ha giocato in questa stagione: 24 partite - 16 in Serie A, 4 in Champions, 2 in Europa League, 2 in Coppa Italia (1.625’)

I suoi numeri in stagione: 1 gol (in Europa League), 4 assist (3 in Serie A, 1 in Coppa Italia)