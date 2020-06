Operazione riscatto - Gunter, il Verona non ha dubbi. Ma l’ultima parola spetta al Genoa

vedi letture

Operazione riscatto: in attesa di sapere come la FIGC risolverà la questione degli accordi in scadenza al 30 giugno, TMW analizza, squadra per squadra, tutti i prestiti con diritto di riscatto della A

Il Verona non ha dubbi: meno celebrato dei compagni di reparto Kumbulla e Rrahmani, Koray Gunter si è ritagliato un ruolo da protagonista nel terzetto arretrato di Ivan Juric. Il difensore tedesco con cittadinanza turca ha convinto l’Hellas, e i giorni fino al termine della stagione serviranno soprattutto a definire i termini dell’affare con il Genoa. La formazione scaligera tratta uno sconto sul prezzo del riscatto (fissato a 4 milioni) ed è inevitabile che anche i rispettivi piazzamenti in classifica (l’Hellas sogna l’Europa League, il Genoa deve evitare lo spettro della retrocessione) avranno un loro peso sulle decisioni che saranno prese. Senza dimenticare che controriscattarlo, per il Grifone, aprirebbe ulteriori scenari: all’estero, soprattutto in Spagna, Gunter piace eccome e non è un elemento da sottovalutare.

Età: 25 anni

Posizione: difensore centrale

All’Atalanta da: luglio 2019

In prestito da: Genoa

Riscatto fissato a: 4 milioni (controriscatto a 5,5)

Quanto ha giocato in questa stagione: 23 partite - 22 in A, 1 in Coppa Italia (1.890’)