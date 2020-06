Operazione riscatto - Maroni, 22 minuti in A: la conferma alla Sampdoria è un miraggio

Una fugace apparizione e poco altro: i 22 minuti di Gonzalo Maroni in questa Serie A fotografano l’impatto del fantasista argentino, arrivato alla Sampdoria con discrete aspettative, sul nostro calcio. Il riscatto, in questo momento, è quasi un miraggio: lo stesso giocatore ha dichiarato di recente che l’idea era di fare il punto sul futuro a fine stagione, ma l’impressione è che la Samp abbia le idee già piuttosto chiare. E che il Boca Juniors sia pronto a riaccoglierlo. Cosa può cambiare? Nel 4-4-2 di Ranieri, oggettivamente, c’è poco spazio per uno come lui. Dovendo scendere in campo ogni 3 giorni, non è da escludere che qualcosa possa cambiare e anche Maroni possa trovare qualche spiraglio di luce. Ma, per cambiare le carte in tavola, dovrebbe veramente fare gli straordinari.

Età: 21 anni

Posizione: trequartista

All’Atalanta da: luglio 2019

In prestito da: Boca Juniors

Riscatto fissato a: 15 milioni

Quanto ha giocato in questa stagione: 3 partite - 1 in A, 2 in Coppa Italia (117’)

I suoi numeri in stagione: 1 gol (in Coppa Italia)