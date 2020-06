Operazione riscatto - Toljan, il Sassuolo ha già deciso. Anche grazie ai saldi da Dortmund

Operazione riscatto: in attesa di sapere come la FIGC risolverà la questione degli accordi in scadenza al 30 giugno, TMW analizza, squadra per squadra, tutti i prestiti con diritto di riscatto della A

Buona la prima. Arrivato dal Borussia Dortmund, Jeremy Toljan ha vissuto una stagione positiva in Serie A: titolare sin da subito al Sassuolo, ha fornito a De Zerbi la giusta propulsione sulla fascia destra, trovando anche la rete contro il Lecce. Un motorino che i neroverdi hanno tutte le intenzioni di confermare: già prima dello stop del campionato, la società era intenzionata a esercitare il diritto di riscatto. Anche perché la formazione di Dortmund non pare particolarmente intenzionata a fare barricate, anche sul prezzo: dai 5 milioni pattuiti in estate, vista la nuova situazione economica che farà seguito alla crisi sanitaria, non dovrebbe essere impossibile arrivare a uno sconto, con l’obiettivo di definire l’affare a 2,5 milioni. E confermare un titolare che si è dimostrato di sicura affidabilità.

Età: 25 anni

Posizione: terzino

Al Sassuolo da: luglio 2019

In prestito da: Borussia Dortmund

Riscatto fissato a: 5 milioni

Quanto ha giocato in questa stagione: 24 partite - 23 in Serie A, 1 in Coppa Italia (1.964’)

I suoi numeri in stagione: 1 gol in Serie A, 2 assist in Serie A