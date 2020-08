"Ora ci prendiamo qualche giorno per riflettere". Ma Agnelli aveva già deciso il destino di Sarri

"Adesso ci prendiamo qualche giorno per riflettere". Sono le parole utilizzate nella tarda serata di ieri da Andrea Agnelli, presidente della Juventus in merito al futuro dell'allenatore Maurizio Sarri. Dopo l'eliminazione dalla Champions, agli ottavi per mano dell'Olympique Lione, il numero uno del club bianconero aveva chiesto qualche giorno di riflessione prima di una decisione definitiva.

E' servito anche meno, perché la Juventus la sua decisione l'aveva già maturata e l'eliminazione a favore dell'OL ha solo accelerato il processo di cambiamento: Sarri via dalla Juventus, un anno dopo il suo arrivo.