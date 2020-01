Musa Barrow è un nuovo giocatore del Bologna, con l'ufficialità che è arrivata a metà pomeriggio col deposito del contratto in Lega. Dopo qualche ora è arrivato anche il comunicato del Bologna sui social tramite un simpatico video che ha come protagonisti Riccardo Orsolini e Gabriele Corbo. Entrambi i giocatori rossoblù sono impegnati in una partita a Fifa nella quale acquistano virtualmente, ovviamente per il Bologna, l'attaccante dall'Atalanta. E come per 'magia' il gambiano si materializza sul divano in mezzo a loro...

✍️ | UFFICIALE BARROW È UN NUOVO GIOCATORE DEL BOLOGNA 🙌 Orsolini e Corbo ci hanno dato una mano 🎮😂#BenvenutoMusa #WeAreOne pic.twitter.com/RMOeR03EX3 — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) January 17, 2020