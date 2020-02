Orsolini risponde a Torregrossa: 1-1 all'intervallo tra Bologna e Brescia

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

1-1 al 45' tra Bologna e Brescia, con i padroni di casa che hanno avuto varie occasioni senza riuscire a sfruttarle.

Molto meglio il Bologna nel primo quarto d'ora con due occasioni, per Orsolini prima e Schouten poi, che per poco non hanno sbloccato il risultato. Al 10' Mihajlovic è stato costretto alla prima sostituzione: fuori Sansone, infortunato, e dentro Musa Barrow. Nel giro di due minuti, dal 20' al 22', lo stesso ex atalantino è andato vicino al gol ma prima Joronen e poi la mira leggermente sbagliata su un bellissimo destro a giro, gli hanno impedito di far passare in vantaggio il Bologna. Ancora pericolosa la formazione di Mihajlovic con Palacio lanciato a rete in campo aperto ma il portiere finlandese è stato bravissimo a chiudere l'argentino in uscita. Poco dopo altro tiro da fuori di Orsolini, finito alto di poco.

Proprio quando i rossoblù sembravano vicini al vantaggio è arrivato la doccia fredda per i felsinei: fallo tanto ingenuo quanto netto di Mbaye su Dessena e calcio di rigore assegnato da Doveri, con Torregrossa che ha spiazzato Skorupski. Poco dopo però è arrivato il pareggio di Riccardo Orsolini che ha battuto Joronen con il destro. A una manciata di secondi dal duplice fischio clamorosa occasione sprecata da Palacio che tutto solo davanti a Joronen ha calciato a lato. 1-1 quindi all'intervallo della prima gara della ventiduesima giornata di Serie A.