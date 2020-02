Orsolini ritorna alla Juventus. Gentlemen agreement da 26 milioni di euro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Acquistato Dejan Kulusevski, la Juventus continua a lavorare per la squadra del futuro. In questi giorni infatti è stata quasi definita anche un’altra mossa, con il club bianconero che non smette di giocare d’anticipo: a un passo dal ritorno alla Juve c’è anche Riccardo Orsolini.

Affare da 26 milioni - Grandi numeri finora per l'esterno del Bologna - scrive oggi il Corriere di Torino - che hanno spinto la Juve a far valere da subito quel gentlemen agreement che si era assicurata con il club rossoblù al momento della prima cessione, un canale privilegiato per poter riacquistare Orsolini al termine della stagione in corso o nel 2021: meglio anticipare i tempi, questa la decisione della Juve. E negli scorsi giorni ecco che l’intesa con il Bologna e l’entourage del giocatore, salvo cambi di programma o ripensamenti non all’orizzonte, Orsolini tornerà in bianconero per circa 26 milioni.