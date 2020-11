Osimhen ancora in Nigeria in attesa del tampone. Il Napoli spera di averlo domani a Villa Stuart

Perché Osimhen dopo il ko in nazionale non è ancora rientrato a Napoli? Chi lascia la Nigeria - spiega Sky Sport - deve sottoporsi a tampone e l'esito del test del giocatore del Napoli non è ancora arrivato. Il club azzurro spera che l'attaccante possa partire in serata per essere domattina a Villa Stuart per nuovi accertamenti e per una consulenza ortopedica. Presenti saranno anche i medici del Napoli. La sua situazione è da monitorare in vista della partita di domenica contro il Milan.