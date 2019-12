Ottima Atalanta, Milan non in partita: al 45' è 1-0 con gol di Gomez

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Meritato vantaggio dell'Atalanta contro il Milan, dopo un primo tempo che ha visto i padroni di casa - quest'oggi vestiti di verde - dominare per metà tempo, salvo poi gestire nella seconda parte di frazione.

Il primo intervento a referto di Donnarumma arriva dopo quarantatré secondi, quando Ilicic si libera dal limite e spara - stranamente - con il destro, facendo volare il portiere milanista. Ne passano altrettanti quando Gomez, sulla sinistra, rischia di causa un autogol da parte di Conti, con un cross deviato. Al decimo l'Atalanta passa con Alejandro Gomez che folleggia sulla sinistra, prima di entrare in area e scaraventare di forza sotto il sette. Poco dopo è Pasalic a sfiorare la traversa con un destro da fuori, con il Milan che sembra davvero alle corde.

Per aspettare la prima conclusione verso la porta di Gollini bisogna attendere il diciottesimo, quando Musacchio di testa spedise fuori sugli sviluppi di una punizione. La pressione scende con il passare dei minuti, con i rossoneri che reagiscono almeno con un tiro, dalla distanza, di Ricardo Rodriguez, non troppo lontano dai pali di Gollini. Però è sempre Donnarumma a dover compiere gli straordinari su Ilicic, in ben due occasioni.