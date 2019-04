Otto minuti di fuoco, tra Fazio e Pastore: Roma avanti 2-0 al 45'

© foto di www.imagephotoagency.it

La Roma chiude il primo tempo in vantaggio per 2-0 contro il Cagliari, in una gara più semplice di quanto era plausibile immaginare alla vigilia. Squadre già lunghe a fine primo tempo, con possibili altri gol da una parte e dall'altra.

Trenta secondi ed El Shaarawy prova a saltare tutti, con brillantezza, e mettere in mezzo. Primo pallone toccato da Cragno, quindi, dopo mezzo minuto. Il Cagliari parte molle, troppo, tanto che la Roma ne approfitta subito: è il quinto quando Fazio approfitta di una sbadata retroguardia isolana, colpendo di testa e battendo per la prima volta Cragno. Poi è Pastore a siglare il 2-0, dopo una discesa di Kluivert sulla destra: grande piazzato dal limite dell'area, impossibile da parare, all'ottavo. E il Cagliari? È tutto in una conclusione di Pavoletti, alzata in angolo da Mirante in bello stile.

Tante, invece, le occasioni per la Roma, con Pastore che colpisce una traversa e con Pellegrini che va alla conclusione, di sinistro, che finisce di poco fuori. Infine El Shaarawy va al tiro in porta, ma Cragno - nonostante il rimbalzo - fa buona guardia.