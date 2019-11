"Purtroppo non ho una laurea in medicina". Gonçalo Paciencia, attaccante del Portogallo, dribbla in conferenza stampa le domande sulle condizioni fisiche di Cristiano Ronaldo: "Se è qui vuol dire che può giocare. Mi piacerebbe diventare un medico un giorno, ma non ho molto tempo.

Sono arrivato ieri sera, ho potuto solo salutare. Per me è la prima volta che sono con lui, perciò non gli ho chiesto come prima cosa come stesse. È il migliore del mondo, e se è qui vuol dire che è al 100%".