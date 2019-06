Pagliuca: "Conte ha fatto la scelta giusta. Sarri-Juve, sono sorpreso"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluca Pagliuca, preparatore dei portieri della giovanili del Bologna, ha parlato a Radio Uno durante la trasmissione Radio Anch'io lo Sport: "È stato un girone d'andata difficile, poi c'è stata l'inversione di rotta e la primavera è stata fantastica. Con le giovanili abbiamo vinto campionato e Viareggio Cup e quindi è stata una grande stagione".

Cosa pensa dell'arrivo di Conte all'Inter?

"Non me l'aspettavo, è un'icona juventina visto che ha vinto tanto sia da giocatore che da allenatore. È un professionista a cui piacciono le grandi sfide, quindi credo che abbia fatto la scelta giusta. Penso che i tifosi della Juventus ci siano rimasti male ma stiamo parlando di professionisti e nel 2019 non ci possiamo meravigliare di nulla".

Tornando alla sfida del 1998, lei era in porta e Conte era in campo. Cosa ne pensa?

"La rivalità ci sarà sempre e magari ora sarà ingigantita. L'importante è che tutto questo non sfoci in violenza. La scelta di Antonio è stata ponderata, è un professionista ed è libero di fare le scelte che meglio crede. Dopo qualche vittoria anche i tifosi interisti apprezzeranno Conte".

Sorpreso dalla scelta di Sarri di andare alla Juventus?

"Mi sorprende anche lui, non dimentico le frecciate lanciare alla Juve lo scorso anno. Voglio vedere quando Sarri andrà a Napoli e Conte tornerà a Torino da avversari. Saranno pomeriggi difficili per entrambi".

Pensa che il calcio giovanile stia rinascendo?

"Se ne parla tanto perché i campionati sono finiti e non ci sono grosse manifestazioni, tranne che i Mondiali Under 20 e gli Europei Under 21. Ben vengano questi tornei e non ci dimentichiamo il campionato del Mondo femminile".

Cosa pensa di Plizzari?

"L'ho seguito e negli scorsi anni è stato molto altalenante. Quest'anno sta facendo bene e al Mondiale fa la differenza. Avere un grande attaccante e un grande portiere è fondamentale".

Alisson è davvero il più forte del mondo?

"Quest'anno è stato il più continuo, anche Ter Stegen del Barcellona è molto forte e poi c'è Donnarumma che ha le potenzialità per diventare il più forte. Tornando ad Alisson, ha fatto grandi parate quest'anno, non ci dimentichiamo quella contro il Napoli nella fase a gironi. È stato fondamentale per la vittoria della Champions".

Venderebbe Donnarumma per lanciare Plizzari?

"È un rischio ma sta dimostrando di avere grandi capacità. Giocare al Milan non è facile perché al minimo errore arrivano le critiche. Ricordo quelle a Donnarumma, ma potrebbe anche essere una scelta giusta quella di puntare su Plizzari".

Cosa pensa della nuova regola sui falli di mano?

"Con l'avvento del VAR è cambiato tanto. Il rigore in finale di Champions non sarebbe stato dato in passato. Adesso ci vuole più attenzione, anche sui calci d'angolo".