Palanca: "Ancelotti, annata fallimentare. Insigne deve rimanere"

L’ex calciatore Massimo Palanca ha parlato a MC Sport Live Show dell’attualità del calcio italiano.

Sul Napoli

"Dal punto di vista mentale, dopo la Roma, non c’è più. Napoli, se c’è da lottare, tira fuori il meglio di sé, ma se non c’è uno stimolo, si va incontro a figuracce. Con l’Atalanta poteva andare sul 2-0. Ancelotti? Annata fallimentare, fuori dalla Coppa Italia e dall’Europa, lontana in campionato. Qualsiasi altro allenatore avrebbe avuto grossi problemi con De Laurentiis. Lui però ha subito sposato la su causa. Servirà fare la squadra come si deve in estate".

Su Insigne

"Spero che possa rimanere, perché se il Napoli vuole fare campionati importanti, non può fare a meno di lui. Dovrebbero ora appianare tutte le incomprensioni. Napoli è un po’ delusa e non guarda in faccia nessuno nel contestare, neanche le bandiere".

Sulla Roma

"Ranieri ha preso una bella patata bollente, sta dando gli stimoli giusti. Il lotto delle concorrenti però è ampio. Se avesse lottato contro una sola squadra avrebbe avuto qualche chance in più, invece ora sono diverse allo stesso livello. Conterà la condizione fisica e mentale. Chi glielo ha fatto fare? Mi ha risposto che era una situazione che ha accettato solo per la Roma, perché lui è il primo tifoso e molto legato al club. Hanno chiesto aiuto e lui ha subito risposto presente. Servirà la Roma del primo tempo con l’Inter per andare avanti".