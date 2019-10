Pallone d'Oro: la metà dei candidati gioca in Premier. Tre in A, 7 in Liga

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nella serata di ieri, France Football ha reso nota la lista dei 30 finalisti in corsa per l'assegnazione del Pallone d'Oro 2019. Sui 30 nomi resi noti, esattamente la metà di questi giocano in Premier League, il campionato più bello e competitivo al mondo che nell'ultima finale di Champions League ha portato due squadre: Liverpool e Tottenham.

Solo sette i giocatori che militano in Liga, solo la Serie A con tre rappresentanti: Cristiano Ronaldo, De Ligt e Koulibaly. La Bundesliga porterà un solo rappresentante: si tratta del centravanti polacco del Bayern Monaco Robert Lewandowski. Di seguito il dato.

Premier League (15 calciatori) - Sadio Mané (Liverpool), Sergio Aguero (Manchester City), Hugo Lloris (Tottenham), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), Alisson (Liverpool), Georginio Wijnaldum (Liverpool), Virgil van Dijk (Liverpool), Bernardo Silva (Manchester City), Heung-min Son (Tottenham), Roberto Firmino (Liverpool), Riyad Mahrez (Manchester City), Kevin de Bruyne (Manchester City), Mohamed Salah (Liverpool), Raheem Sterling (Manchester City).

Liga (7 calciatori) - Frenkie De Jong (Barcellona), Marc-André ter Stegen (Barcellona), Karim Benzema (Real Madrid), Lionel Messi (Barcellona), Antoine Griezmann (Barcellona), Eden Hazard (Real Madrid), Joao Felix (Atletico Madrid).

Serie A (3 calciatori) - Cristiano Ronaldo (Juventus), Matthijs de Ligt (Juventus), Kalidou Koulibaly (Napoli).

Ligue 1 (2 calciatori) - Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Marquinhos (Paris Saint-Germain).

Eredivisie (2 calciatori) - Dusan Tadic (Ajax), Donny van de Beek (Ajax).

Bundesliga (1 calciatore) - Robert Lewandowski (Bayern Monaco).