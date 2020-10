Pallotta e le condoglianze a Totti per la scomparsa del padre: "Prego per te e la tua famiglia"

vedi letture

L'ex presidente della Roma James Pallotta, passato alla storia anche per essere stato colui che ha lasciato andare Francesco Totti, ha affidato a Twitter un messaggio di condoglianze proprio nei confronti dell'ex capitano giallorosso che nella giornata di ieri ha perso il padre Enzo: "Prego per te e per la tua famiglia in questo momento difficile, Francesco. Riposa in pace, Enzo".